(Adnkronos) - E' durato circa due ore oggi, lunedì 25 agosto, l'interrogatorio di convalida del fermo di Christian Persico, l'ex compagno 36enne di Tina Sgarbini, la donna 47enne uccisa in casa a Montecorvino Rovella nel Salernitano. L'uomo, accusato di omicidio pluriaggravato e recluso nel carcere di Fuorni , ha risposto alle domande del gip.
Domani intanto la procura conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo della donna, che sarebbe stata strangolata in casa. "Il mio assistito è affranto – afferma all'Adnkronos il difensore del 36enne, l'avvocato Michele Gallo –. Già prima di essere fermato dai carabinieri ha tentato il suicidio. E' molto provato’’.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie