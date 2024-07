Strade invase dalle blatte a Oristano, al via la disinfestazione

La Provincia di Oristano ha avviato un’operazione di disinfestazione dalle blatte in risposta alle richieste del Comune. Le aree interessate includono diverse strade della città, tra cui piazza Abruzzi, piazza Roma e le zone limitrofe, via Diego Contini, via De Castro inclusa la galleria Porcella, corso Umberto, via Parpaglia, via Garibaldi, Giuseppe Mazzini, via Figoli, via Umbria, via Carlo Meloni, piazza Eleonora e via monsignor Cogoni. Anche nella frazione di Silì sono previsti interventi in varie vie come via Martiri del Risorgimento, via delle Rose e vico Torres, via martiri del Congo, via Capo Mannu e via Sicilia. A Nuraxinieddu l’operazione si concentrerà in via San Giacomo, mentre a Donigala sarà interessata via Sant’Antonino. Il Comune di Oristano ha inoltre sollecitato la disinfestazione dalle blatte e dalle zanzare in altre zone della città e di Torre Grande. La Provincia raccomanda ai residenti di evitare la circolazione durante l’applicazione dell’insetticida. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi saranno posticipati a data da destinarsi e i cittadini verranno informati tempestivamente.

