Pale eoliche, presidio degli attivisti al porto di Oristano

Da alcune ore la zona del porto di Oristano è diventata il fulcro di un presidio permanente contro l’invasione di pale eoliche. Attivisti e cittadini, guidati dal Gruppo Tutela Territorio Sardo (Gruttes), si sono riuniti per protestare contro l’installazione di gigantesche pale eoliche, destinate a partire dal porto verso diverse località della Sardegna. “Le pale eoliche giganti stanno partendo verso territori da devastare nonostante la moratoria. Tutti insieme possiamo fermarli”, dichiarano con fermezza gli attivisti di Gruttes. Questo grido d’allarme è il riflesso di una crescente preoccupazione per l’impatto paesaggistico che queste installazioni potrebbero avere sull’isola. Gli organizzatori del presidio, infatti, sottolineano che dietro la facciata delle energie rinnovabili si celano spesso operazioni di speculazione economica a discapito dell’ambiente e delle comunità locali. Il presidio non è solo una forma di protesta, ma anche un’occasione per informare la popolazione. Sono presenti esperti che forniscono informazioni documentate sui rischi legati all’espansione indiscriminata degli impianti eolici. Attraverso dibattiti, presentazioni e distribuzione di materiale informativo, gli attivisti mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica

