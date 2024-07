Oristano, al Consultorio i nuovi cicli di preparazione alla nascita

Ad agosto e settembre partiranno i nuovi cicli di incontri di accompagnamento alla nascita, organizzati dal Consultorio familiare di Oristano e rivolti alle future mamme. Ogni percorso prevede otto incontri, di cui sette prima del parto e uno successivo. Durante questi incontri, le operatrici e gli operatori del Consultorio tratteranno vari argomenti, tra cui la gestione del travaglio, le tecniche antalgiche naturali, il rilassamento, la respirazione, l’allattamento, il parto medicalizzato, le prime cure e la gestione del neonato, il ritorno a casa, il nuovo equilibrio di coppia e l’esperienza della genitorialità. Questi due cicli di appuntamenti, interamente gratuiti, offrono ai futuri genitori un’opportunità per accogliere il loro bambino con maggiore consapevolezza e serenità. Le operatrici e gli operatori del Consultorio familiare saranno a disposizione per guidare e sostenere i partecipanti in questo nuovo percorso, favorendo la condivisione di esperienze, dubbi, paure e curiosità legate alla nascita. Per iscriversi ai corsi, è possibile contattare il numero 0783/317707 o inviare una mail a. Inoltre, il Consultorio di Oristano offre anche

