Sinnai, L'Ultimo Saluto a Stefano Tronci: Funerali Giovedì 2 Luglio a Santa Barbara

Sinnai, L'Ultimo Saluto a Stefano Tronci: Funerali Giovedì 2 Luglio a Santa Barbara

SINNAI – La comunità di Sinnai e tutti coloro che hanno amato la sua musica si preparano a dare l'ultimo saluto a Stefano Tronci, il cantante degli "Alcool" , la cover band di Vasco Rossi che ha fatto ballare e cantare generazioni in tutta la Sardegna. I funerali si terranno giovedì 2 luglio alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Barbara a Sinnai.

L'Affetto della Famiglia

L'annuncio della scomparsa, diffuso dalla famiglia, porta con sé un messaggio che racchiude l'essenza di Stefano: "La sua forza, il suo sorriso e la sua onestà vivranno per sempre nei nostri cuori". La moglie Vanessa, i figli Nicole e Ramòn, i genitori, il fratello e i familiari tutti lo ricordano con le parole: "Sempre e per sempre, amore mio. Dalla stessa parte, mi troverai".

L'Ultimo Saluto

L'addio a Stefano sarà un momento di grande partecipazione, non solo per la famiglia e gli amici più stretti, ma per tutti coloro che hanno condiviso con lui la passione per la musica e per la vita. La sua voce, che ha accompagnato serate indimenticabili, ora "canta con gli Angeli", come hanno scritto in tanti sui social. La comunità si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di profondo dolore.