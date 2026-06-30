(Adnkronos) - Le prossime elezioni presidenziali francesi si terranno il 18 aprile e il 2 maggio 2027. A darne notizia è l'Afp, che cita una fonte dell'esecutivo di Parigi.
(Adnkronos) - Le prossime elezioni presidenziali francesi si terranno il 18 aprile e il 2 maggio 2027. A darne notizia è l'Afp, che cita una fonte dell'esecutivo di Parigi.
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