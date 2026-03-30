Stati generali dell'ecosistema dell'innovazione per la Sardegna a Oristano - Notizie

Trasformare la Sardegna in un polo di eccellenza per l'innovazione tecnologica e la sostenibilità. E' l'obiettivo del progetto e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, di cui si è svolto a Oristano l'evento conclusivo con gli stati generali dell'ecosistema dell'innovazione per la Sardegna.

Al progetto partecipano 18 soggetti pubblici e privati, affiancati da una rete più ampia di oltre 40 realtà tra imprese, enti e consorzi distribuiti sull'intero territorio regionale.

Coinvolta la Regione, le Università di Cagliari e Sassari, insieme a importanti attori del mondo produttivo e finanziario, tra cui Banco di Sardegna, Confindustria Sardegna, Fondazione di Sardegna, Legacoop Sardegna, So.G.Aer e Unioncamere Sardegna.

"L'obiettivo condiviso - spiegano dall'Ateneo - è sostenere l'innovazione e lo sviluppo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, attraverso strumenti dedicati e bandi mirati, favorendo l'adozione di soluzioni innovative e l'accesso a nuove opportunità di finanziamento". 289 le persone coinvolte direttamente nelle attività dell'ecosistema, un investimento di circa 60 milioni di euro annui e quasi 100 risultati già tradotti in prodotti tutelati da proprietà intellettuale, tra brevetti e proof of concept.

Nel corso dell'ultima giornata del progetto si sono susseguiti gli interventi dei soggetti istituzionali coinvolti, ma anche delle imprese. Presentazioni e approfondimenti hanno illustrato i risultati raggiunti in diversi ambiti strategici: medicina preventiva basata su genomica e telemedicina, trasformazione digitale, turismo sostenibile, energia e transizione low carbon, finanza per l'innovazione. Nel corso del suo intervento il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, ha sottolineato il valore strategico delle nuove generazioni: "I giovani cresciuti grazie a questi progetti rappresentano oggi la nostra risorsa più preziosa - ha detto - .

È fondamentale continuare a investire su queste risorse umane, che rappresentano il nostro futuro".

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