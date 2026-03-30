Un'anfora in terracotta, con due manici per rappresentare l'aiuto
reciproco necessario per portare, o condividere, un peso. È Sa
Mariga de s'aggiuru, simbolo di sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne, giunta oggi a Quartu Sant'Elena nell'ambito
della campagna partita da Domusnovas: un percorso che andrà a
toccare diversi Comuni della Sardegna per stimolare la cittadinanza
alla riflessione e al dialogo.
L'iniziativa Sa Mariga de s'aggiuru nasce nel
2023 da un'idea della consigliera comunale di Domusnovas, Fabiola
Barranca.
L'anfora viaggia per la Sardegna, da un paese
all'altro, spostandosi sempre in maniera gratuita. La sua presenza
nei luoghi pubblici intende essere un simbolo concreto di contrasto
alla violenza e una fonte di ispirazione, di coraggio, con i
cittadini invitati a lasciare al suo interno un pensiero, un
messaggio di sostegno, una riflessione o una testimonianza. Oggi Sa
Mariga è arrivata a Quartu, consegnata dalla rappresentanza
istituzionale del Comune di Capoterra, nella persona dell'assessora
ai Servizi sociali Arianna Lunesu, giunta all'Ex Convento dei
Cappuccini con la delegazione del Comando di Polizia Urbana. Ad
accoglierla il sindaco Graziano Milia, l'assessora a Pubblica
Istruzione, Sport, Innovazione, Politiche di Genere e LGBT Cinzia
Carta e la presidente della Commissione comunale alle Pari
Opportunità Elisa Usalla.
Come da protocollo, sull'anfora è stata legata
la fascia con il nome e lo stemma del Comune di Quartu Sant'Elena,
a testimonianza del passaggio in città. "In questi anni Quartu è
stata sempre in prima linea nella sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne, realizzando tantissime iniziative e
riscontrando l'interesse e la partecipazione anche dei giovani -
afferma l'assessora Carta -. Abbiamo quindi aderito subito, e con
entusiasmo, a questa bella campagna che tocca diversi Comuni della
Sardegna. Dall'Ex Convento all'Università della Terza Età, sino
alla Scuola Secondaria di Primo grado...
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