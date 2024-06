Stanziamenti per le infrastrutture idriche, la soddisfazione di FdI

Il circolo di Fratelli d’Italia di Nuoro ha accolto con favore l’annuncio del Governo nazionale riguardante lo stanziamento di 55 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture idriche in Sardegna. Questo finanziamento rappresenta un passo avanti per affrontare le problematiche legate alla gestione delle risorse idriche che affliggono la regione. Tra i progetti finanziati, figurano interventi di primaria importanza quali l’interconnessione dei bacini di Olai e Govossai (1,8 milioni di euro), tre lotti di manutenzione straordinaria del canale adduttore Destra Tirso (34,4 milioni di euro), il consolidamento strutturale con adeguamento della strumentazione di controllo della diga di Govossai (7,2 milioni di euro), la manutenzione straordinaria dei sistemi di tenuta e di scarico della diga Olai (9,5 milioni di euro), e la progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di diversi tratti degli acquedotti Coghinas 1 e 2 (2,5 milioni di euro). Questi interventi mirano a rafforzare il sistema degli invasi dislocati su tutto il territorio regionale. Oltre a migliorare l’efficienza della rete di adduzione, riducendo gli sprechi

