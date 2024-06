Cabras, incidente sulla strada provinciale: un ferito

Nel primo pomeriggio di venerdì lungo la strada provinciale 6, alla periferia di Cabras, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una ragazza. Secondo quanto accertato, la conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada finendo per ribaltarsi all’interno di una cunetta. La dinamica, tuttavia, è in fase di accertamento. Nonostante la violenza dell’incidente, la ragazza ha riportato solo lievi ferite. È stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino di Oristano con un’ambulanza del 118-Areus, attivata dalla centrale operativa di Cagliari. Dopo essere stata sottoposta a esami diagnostici durante il ricovero, le sue condizioni sono state stabilizzate ed è stata presto dimessa, senza gravi conseguenze per la sua salute. Sul luogo dell’incidente è giunta una pattuglia dei carabinieri del comando provinciale di Oristano per effettuare i rilievi di legge necessari e per determinare con precisione le dinamiche che hanno portato al sinistro. La presenza delle forze dell’ordine è stata fondamentale per chiarire le circostanze e raccogliere le informazioni utili a comprendere

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie