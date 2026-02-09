"Stanno rubando il furgone", l'assalto al portavalori in diretta - Il video
"Guarda, stanno rubando il furgone....". L'assalto al portavalori sulla statale tra Brindisi e Lecce, al confine tra le due province, viene ripreso da automobilisti che assistono increduli alla scena da film. I filmati rimbalzano sui social e documentano l'azione del commando, che ha utilizzato esplosivo per scardinare il mezzo blindato: "Lo hanno fatto scoppiare", dice un automobilista riprendendo l'esplosione che fa deflagrare il mezzo e produce una nuvola di fumo.
I banditi, secondo le ricostruzioni, sono scappati nel territorio di Squinzano in provincia di Lecce. I malviventi, armati di fucili, erano a volto coperto e indossavano tute bianche e nere.
All'azione hanno assistito gli automobilisti che si trovavano sulla carreggiata opposta, peraltro interessata da lavori e quindi a una sola corsia.
