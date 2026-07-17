(Adnkronos) - Un ragazzo di 15 anni, di Saronno, è morto questa mattina all'ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera, intorno alle 23, era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. Nel dettaglio, la tragedia sarebbe avvenuta mentre giocava con un punchingball, probabilmente a causa di una scossa elettrica.

Le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi: sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Bianca di Spotorno che, dopo un tentativo di rianimazione per circa tre ore, senza che il 15enne si riprendesse, lo ha accompagnato in ospedale, dove è morto questa mattina. La polizia locale ha sequestrato l'impianto e il sindaco Mattia Fiorini ha chiuso il Luna Park con un'ordinanza. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico.

"Siamo rammaricati, esprimiamo cordoglio alla famiglia, sono cose che non devono succedere". Così all'Adnkronos il sindaco di Spotorno, in provincia di Savona, Mattia Fiorini, dopo la morte del 15enne a causa del punchingball.

"Si tratta di una forma particolare - spiega il sindaco -, perché il bersaglio si trova a terra e si colpisce con i piedi anziché con le mani, come avviene nei normali punginball". Fiorini, con un'ordinanza urgente ha disposto la chiusura del Luna Park, "Un atto dovuto - spiega - finché non comprendiamo dinamica e condizioni di sicurezza".

La delega alle indagini è in capo alla polizia locale, guidata dalla comandante Alessandra Ghidara, ma una prima ipotesi di quanto possa essere successo il sindaco prova a fornirla: "Sicuramente ci sarà stato un problema con l'alimentazione elettrica, ma potrebbe avere influito il temporale di un'ora prima della tragedia".

Il Luna Park di Spotorno è storico: "C'è da almeno 20 anni - spiega Fiorini - sempre gestito dalle stesse persone". Le indagini proseguono per individuare le responsabilità di quanto accaduto.