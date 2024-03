Sedilo

Taglio del nastro sabato 13 aprile

“Sarà un momento di celebrazione dello sport e del benessere psico-fisico per tutti”. Il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, annuncia così l’imminente inaugurazione di una zona attrezzata nell’area del campo sportivo comunale.

Il Comune ha aderito al progetto “Sport di tutti – Parchi”, ideato da Sport e Salute, la società statale che si occupa di promuovere l’attività sportiva e sani stili di vita, assieme all’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora la volta di Sedilo. “L’area attrezzata digitalizzata – in rete con tutte le altre già create nel resto del Paese – si trova nell’area del campo sportivo comunale”, dice il sindaco Pes, “e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini, nel quale stare insieme e praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo”.

Per ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, e sarà guidato per fare in modo corretto attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.