Oristano

Le comunicazioni della Asl 5

Nuovi aggiornamenti per tre ambulatori straordinari della provincia di Oristano: ad Arborea al via da questa settimana un’apertura in più, mentre a Oristano rimarrà in vigore un turno unico e riaprirà l’ambulatorio di Bauladu. Lo ha comunicato la Asl 5.

Arborea. Da mercoledì 27 marzo sarà attivo un nuovo turno nell’ASCoT in via Romagna, ogni mercoledì dalle 8 alle 13. Sabato 30 marzo il turno previsto per l’ambulatorio non sarà operativo, ma i pazienti potranno recarsi presso l’ambulatorio del dottor Alessandro Floris, sempre ad Arborea, in via De Gasperi 9, dalle 9,30 alle 12,30.

Il servizio è riservato ai pazienti rimasti di Arborea senza medico di base.

Oristano. Dal 27 marzo il turno dell’ASCoT previsto il mercoledì, dalle 9 alle 14 nei locali della guardia medica in via Carducci 33, non sarà più operativo. Rimane attivo invece il turno del venerdì, dalle 14 alle 19. L’ambulatori è riservato agli utenti di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta.

Bauladu. Sempre da mercoledì, riapre l’ASCoT in via Antonio Gramsci 3, sarà di turno ogni mercoledì dalle 9 alle 14. Il servizio è