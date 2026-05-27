Alto Temo, il 28 maggio possibili disagi in 10 Comuni per lavori Enas sulla condotta - Notizie

Sono possibili disagi giovedì 28 maggio per le utenze idriche di una decina di Comuni del centro-nord Sardegna. Per consentire all'Egas (Ente acque della Sardegna) la manutenzione straordinaria della condotta nei pressi della diga Alto Temo, nel territorio di Monteleone Rocca Doria, dalle 8 alle 18 Abbanoa dovrà fermare l'impianto di potabilizzazione Temo che alimenta i serbatoi di Birori, Borore, Bosa, Dualchi, Macomer, Magomadas, Montresta, Noragugume, Sedilo, Tresnuraghes, Bonorva, Giave, Mara, Padria, Semestene, Villanova Monteleone e Putifigari.

Durante l'intervento la condotta non potrà convogliare l'acqua grezza all'impianto di potabilizzazione, quindi nei centri interessati si prevedono cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione idrica, che sarà, invece, garantita in altri sette centri urbani fino all'esaurimento delle scorte presenti nei serbatoi: Bonorva, Giave, Mara, Padria, Semestene, Villanova Monteleone e Putifigari.

Il servizio tornerà regolare una volta conclusi i lavori.

L'acqua, inizialmente, potrebbe presentarsi torbida a causa dello svuotamento e del successivo riempimento delle tubazioni.

Eventuali anomalie - ricorda Abbanoa - potranno essere segnalate al servizio guasti, al numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.



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