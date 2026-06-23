Spiagge Sardegna: La Guida Completa ai Paradisi dell'Isola

Con i suoi quasi 2.000 chilometri di costa, la Sardegna è un vero e proprio gioiello del Mediterraneo che non smette mai di stupire. Ogni anno, l'isola si conferma regina indiscussa delle classifiche internazionali, con ben 22 spiagge nella top 30 delle più amate d'Italia in base

recensioni Google . Come orientarsi in un'offerta così straordinaria? Abbiamo preparato per te una guida completa alle spiagge più belle della Sardegna, da nord a sud, passando per le calette più selvagge e i lidi più attrezzati.

Le Icone del Nord: Tra Costa Smeralda e Gallura

Il nord dell'isola è la patria delle spiagge da cartolina, quelle che tutti hanno visto almeno una volta in fotografia. La Spiaggia della Pelosa a Stintino è forse l'emblema di questa bellezza: sabbia finissima e acque turchesi basse incorniciate dalla Torre aragonese e dal profilo dell'Asinara sullo sfondo . È così famosa che per preservarla è stato introdotto un numero chiuso di 1.500 persone al giorno .

Sempre nel nord, l'Arcipelago della Maddalena custodisce alcune delle gemme più preziose. La Spiaggia Rosa di Budelli, con la sua sabbia dai riflessi rosati, è un paradiso protetto e inaccessibile, visibile solo da lontano via mare . Cala Coticcio a Caprera, soprannominata la "Baia di Tahiti", è un'altra meraviglia raggiungibile solo a piedi o in barca . La Cala Spinosa a Santa Teresa Gallura, con le sue rocce granitiche modellate dal vento, è invece la scelta perfetta per chi cerca pace e silenzio .

La Costa Smeralda, con la sua esclusività, offre perle come la Spiaggia del Principe, un tempo frequentata dal Karim Aga Khan, con la sua sabbia bianca e le acque color smeraldo . Poco più a sud, La Cinta a San Teodoro è una lunga distesa di sabbia bianca con fondali bassi, ideale per le famiglie .

Le Meraviglie dell'Est: Golfo di Orosei e Ogliastra

La costa orientale è il regno delle calette selvagge e delle falesie a picco sul mare. Cala Goloritzé, nel comune di Baunei, è stata incoronata la spiaggia più bella del mondo nella classifica "The World's 50 Best Beaches" del 2025 . Questo angolo di paradiso, Patrimonio UNESCO, è dominato dall'imponente guglia calcarea di Punta Caroddi ed è accessibile solo via mare o con un trekking impegnativo .

A pochi chilometri, Cala Mariolu, seconda nella classifica delle spiagge più amate d'Italia, incanta con i suoi ciottoli bianchi e rosa levigati e un mare di una trasparenza unica . Cala Luna, con le sue suggestive grotte che si aprono sulla sabbia, è un'altra tappa obbligata, resa celebre anche dal film "Travolti da un insolito destino" . Queste due calette, insieme a Cala Goloritzé, sono state inserite nella "Hall of Fame" del sito The World's 50 Best Beaches, un riconoscimento che le consacra tra le spiagge più iconiche della storia del turismo mondiale .

Il Sud da Sogno: Da Villasimius a Chia

Il sud della Sardegna offre un litorale più dolce, con lunghe spiagge dorate e baie incantevoli, spesso premiate con le "5 Vele" di Legambiente. Tuerredda, a Teulada, è una delle spiagge più fotografate dell'isola: una baia protetta con un mare calmo e trasparente in cui si specchia un isolotto roccioso . È terza nella classifica di Holidu con oltre 15.800 recensioni che ne certificano la qualità .

Poco distante, la Baia di Chia offre un susseguirsi di meraviglie come Su Giudeu, con le sue dune sabbiose e l'isolotto raggiungibile a nuoto, e la più intima Cala Cipolla, incastonata tra scogli di granito rosa . Nella zona di Villasimius, Porto Giunco (nella foto) è soprannominata "i Caraibi della Sardegna" per la sua sabbia bianchissima e il mare turchese, incorniciata da una torre spagnola e dallo stagno di Notteri dove vivono i fenicotteri rosa .

Per chi cerca un'alternativa accessibile e low cost, Solanas rappresenta una scelta eccellente. Questo arenile nel comune di Sinnai, sulla costa sud-orientale, è un'oasi di tranquillità e convenienza [citation:link]. A differenza di altre località blasonate, Solanas offre parcheggi completamente gratuiti e stabilimenti balneari con ombrellone e lettini a partire da 20 euro, un vantaggio non da poco in una regione dove i costi della sosta possono pesare [citation:link]. La spiaggia, lunga quasi un chilometro, vanta un mare cristallino ed è stata scelta anche da Jasmine Carrisi per le sue vacanze, a testimonianza del suo fascino autentico .

Spiagge Selvagge e Autentiche dell'Ovest

La costa occidentale è il versante più selvaggio e meno turistico dell'isola, il regno del vento e delle dune. La Costa Verde è famosa per le sue distese di sabbia dorata come Piscinas e Scivu, dove dune alte fino a 50 metri creano un paesaggio lunare e desertico .

Nella penisola del Sinis, vicino Oristano, si trovano Is Arutas e Mari Ermi, famose per la loro sabbia di quarzo dai colori rosa, bianco e verde che brilla sotto il sole . Queste spiagge, meno affollate rispetto ad altre, offrono un'esperienza di mare più intima e a contatto con la natura. Cala Domestica a Buggerru, con la sua baia incastonata tra le rocce e la torre spagnola a fare da guardiana, è un'altra tappa imperdibile per chi ama i paesaggi suggestivi .

Informazioni Utili e Consigli Pratici

La fama delle spiagge sarde ha portato all'introduzione di alcune regole per proteggere questo patrimonio inestimabile. Oltre al ticket per La Pelosa, anche Cala Goloritzé ha un limite di 250 accessi giornalieri . È fondamentale informarsi prima di partire e, dove possibile, prenotare in anticipo. Portare con sé una stuoia da mettere sotto l'asciugamano è diventato obbligatorio in alcune spiagge come La Pelosa per preservare la sabbia [citation:link].

Nonostante queste restrizioni, che sono un piccolo prezzo da pagare per preservare tanta bellezza, la Sardegna offre una varietà infinita di litorali per tutti i gusti. Dai lidi attrezzati per famiglie come Cala Sinzias e Simius alle baie selvagge raggiungibili solo in barca o a piedi . Ogni spiaggia è unica, e la vera sfida non sarà trovarne una bella, ma scegliere tra tutte quelle meravigliose che l'isola ha da offrire.

Disclaimer: Questo articolo ha uno scopo puramente informativo e descrittivo. Le informazioni relative a costi, accessi e normative (come il numero chiuso) sono fornite a titolo indicativo e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre le informazioni aggiornate direttamente sui siti ufficiali dei Comuni o degli enti preposti prima di organizzare la propria visita.