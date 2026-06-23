Solanas, la Spiaggia Low Cost dei Sardi: Parcheggio Gratis, Ombrellone da 20 Euro e Mare Cristallino

Solanas, la Spiaggia Accessibile a Tutti: Parcheggio Gratuito e Ombrellone da 20 Euro. L'Alternativa a Punta Molentis

SOLANAS – Mentre in questi giorni le testate nazionali e internazionali hanno puntato i riflettori sui costi e i limiti di Punta Molentis a Villasimius (10 euro a persona, 10 euro di parcheggio e un solo ombrellone a famiglia), esiste un'altra spiaggia, a pochi chilometri di distanza, che offre un mare cristallino e servizi accessibili a tutti.

Solanas: Bellezza a Costo Zero

Solanas, frazione del Comune di Sinnai, si trova sulla costa sud-orientale della Sardegna. Il suo nome evoca l'estate e il sole cocente, e la sua spiaggia – lunga quasi un chilometro – è un'oasi di tranquillità e convenienza.

I Servizi: Parcheggio Gratuito e Ombrelloni a Prezzi Modici

A differenza di molte altre località della zona, Solanas offre:

Parcheggi totalmente gratuiti , un vantaggio non da poco in una regione dove il costo della sosta può incidere pesantemente sul budget della giornata al mare

, un vantaggio non da poco in una regione dove il costo della sosta può incidere pesantemente sul budget della giornata al mare Tre stabilimenti balneari con ombrellone e lettini a prezzi a partire da 20 euro in bassa stagione, una tariffa decisamente competitiva per gli standard sardi

La Cornice: Un Borgo Autentico

Solanas è una borgata modesta, tranquilla e per nulla sfarzosa. Le attività commerciali sono semplici e accolgono i turisti con il sorriso:

Ristoranti e pizzerie con prezzi nella media e ottima qualità

Chioschi in spiaggia e bar per drink o pasti veloci

Un supermercato e un mini market

La Smentita di una Classifica

La località era recentemente finita sulla stampa nazionale per un articolo che parlava di una rilevazione olandese che la piazzava tra le più care. "Probabilmente una delle classifiche più errate degli ultimi decenni", commentano gli operatori locali, che invitano a scoprire la vera Solanas.

Un'alternativa concreta per chi cerca una spiaggia bellissima senza spendere una fortuna, dimostrando che in Sardegna l'accessibilità e la bellezza possono andare di pari passo.