Cagliari

Controlli della Guardia di finanza su una società che commercia carni all’ingrosso



Ancora una truffa scoperta dalla Guardia di finanza nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr. Per la realizzazione di un marketplace per la commercializzazione on-line di carne in paesi esteri, una società con sede a Elmas è accusata di aver rendicontato spese per false prestazioni: le fatture su ricerche di mercato erano state emesse da un’altra società, riconducibile allo stesso amministratore unico, indagato ora per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

I finanzieri del Comando provinciale di Cagliari hanno accertato che la società aveva ottenuto un finanziamento pubblico di 300.000 euro (di cui 150.000 già incassati a titolo di anticipo). Al termine dell’indagine, coordinata dalla sede di Roma della Procura Europea, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per un importo di 150.000 euro – tra liquidità e un immobile a Cagliari – emesso dal Tribunale di Cagliari nei confronti dell’amministratore e socio unico della società, che opera nel settore del commercio all’ingrosso di carne.

Oltre alle responsabilità di natura penale, l’amministratore e la sua società di capitali sono stati segnalati alla Procura regionale della Corte dei conti di Cagliari per aver cagionato un danno erariale. Per la revoca del finanziamento del Pnrr e il recupero degli aiuti comunitari percepiti indebitamente è stata informata la Simest, società pubblica del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che ha lo scopo di sostenere la crescita delle imprese italiane all’estero.

L’operazione costituisce l’epilogo di un’attività avviata lo scorso anno, tesa a contrastare i fenomeni illeciti connessi all’erogazione di contributi erogati con fondi stanziati dall’Ue nell’ambito del Pnrr.

Giovedì, 8 febbraio 2024