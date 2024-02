Villasor

Il provvedimento del giudice è stato notificato dai carabinieri a un giovane di 25 anni

Non potrà più avvicinarsi a meno di mezzo chilometro dalla casa e dai luoghi frequentati dai genitori, né potrà mettersi in alcun modo in contatto con loro. La misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari è stata notificata ieri dai carabinieri a un giovane di 25 anni di Villasor.

Il provvedimento è scattato perché in precedenza i militari avevano accertato reiterati maltrattamenti compiuti dall’indagato nei confronti dei propri familiari.

Al giovane, inoltre, verrà presto applicato un braccialetto elettronico Gps che ne rileverà gli spostamenti, mentre i genitori saranno dotati di un telefono cellulare che svolgerà la stessa funzione.

In questo modo dalla centrale operativa dei carabinieri sarà possibile verificare in tempo reale se i due apparati elettronici giungeranno a una distanza inferiore al mezzo chilometro, e sarà possibile intervenire.

