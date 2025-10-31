 

spassiubixinau25 il 1° novembre a Maracalagonis torna il Divertimento in vicinato con "Spássiu in Bixinau"

Maracalagonis si prepara ad accogliere la sesta edizione di "Spássiu in Bixinau", l'evento che valorizza le tradizioni sarde e lo spirito di comunità. L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale "Baliu Tundu" in collaborazione con il vicinato Carroi/Sa Mura.

Il programma della manifestazione

Dalle ore 18:30

Apertura delle case ospitanti con dimostrazioni di artigiani locali all'opera

Ore 19:00

Spettacolo etnomusicale con il gruppo "Balla Sardigna"
Formazione: Eliseo Mascia, Matteo Muscas, Luca Schirru, Samuele Meloni, Mario Aledda, Luigi Zuncheddu, M° Orlando Mascia

Ore 20:00

"Su Cumbidu" - Degustazione gratuita di specialità e vini del territorio offerti da:

  • Residenti del quartiere
  • ProLoco Marese
  • Associazione Hamara
  • Associazione Sant'Antonio
  • Associazione Nostra Sennor'e Itri
  • Sa Cedra
  • Associazione San Basilio
  • CIF

 

Ore 21:00

Gran finale con proseguimento dello spettacolo e ballu tundu collettivo coordinato dal Maestro Angelo Bessi

Informazioni per il pubblico

  • Quando: Venerdì 1 novembre 2025
  • Dove: Maracalagonis - Vie del centro (Repubblica, dei Mille, della Resistenza, Mazzini, 1° Maggio)
  • Costo: Partecipazione gratuita
  • Edizione: Sesta

L'evento rappresenta un'occasione unica per riscoprire la cultura sarda attraverso musica, artigianato e enogastronomia, nel caratteristico scenario delle vie del paese.

Fonte: SINNAI NEWS