Maracalagonis si prepara ad accogliere la sesta edizione di "Spássiu in Bixinau", l'evento che valorizza le tradizioni sarde e lo spirito di comunità. L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale "Baliu Tundu" in collaborazione con il vicinato Carroi/Sa Mura.
Il programma della manifestazione
Dalle ore 18:30
Apertura delle case ospitanti con dimostrazioni di artigiani locali all'opera
Ore 19:00
Spettacolo etnomusicale con il gruppo "Balla Sardigna"
Formazione: Eliseo Mascia, Matteo Muscas, Luca Schirru, Samuele Meloni, Mario Aledda, Luigi Zuncheddu, M° Orlando Mascia
Ore 20:00
"Su Cumbidu" - Degustazione gratuita di specialità e vini del territorio offerti da:
- Residenti del quartiere
- ProLoco Marese
- Associazione Hamara
- Associazione Sant'Antonio
- Associazione Nostra Sennor'e Itri
- Sa Cedra
- Associazione San Basilio
- CIF
Ore 21:00
Gran finale con proseguimento dello spettacolo e ballu tundu collettivo coordinato dal Maestro Angelo Bessi
Informazioni per il pubblico
- Quando: Venerdì 1 novembre 2025
- Dove: Maracalagonis - Vie del centro (Repubblica, dei Mille, della Resistenza, Mazzini, 1° Maggio)
- Costo: Partecipazione gratuita
- Edizione: Sesta
L'evento rappresenta un'occasione unica per riscoprire la cultura sarda attraverso musica, artigianato e enogastronomia, nel caratteristico scenario delle vie del paese.
