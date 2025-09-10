Sparatoria alla Utah University, ferito l'attivista di destra Charlie Kirk

(Adnkronos) - Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione conservatrice di giovani attivisti Turning Point Usa, è stato colpito a colpi d'arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University. Lo riferiscono fonti delle forze dell'ordine, secondo cui un sospettato è stato arrestato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato la gente a pregare per l'attivista di destra e suo stretto alleato: "Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!", ha scritto sulla sua piattaforma social Truth Social. Anche il vicepresidente JD Vance ha scritto, su X: "Dite una preghiera per Charlie Kirk, un brav'uomo e un giovane padre".

