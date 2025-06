Spara da villino a Tivoli e ferisce spettatrice partita di calciotto: arrestato

(Adnkronos) - Una donna è stata ferita da un colpo di arma da fuoco al polso mentre ieri sera intorno alle 20.30 stava assistendo a una partita di calciotto under 13 nel centro sportivo Villa Adriana Calcio, in strada Rocca Bruna a Tivoli, in provincia di Roma. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Sul posto è intervenuta la polizia che ha subito raccolto le testimonianze di alcuni spettatori e poco più tardi ha arrestato un uomo italiano di 56 anni, originario di San Severo (Foggia), con le accuse di tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato individuato all'interno di un villino vicino al centro sportivo, circondato da impalcature in via Filippo Guglielmi, insieme a un'altra persona e nel corso della perquisizione trovato in possesso di diverse armi e cartucce, tra cui anche una calibro 7,65 compatibile con quella che ha ferito la donna.

Sono stati alcuni testimoni a indicare agli agenti delle abitazioni da dove potevano essere partiti i colpi. In base ai rilievi eseguiti, i poliziotti hanno individuato il villino di via Guglielmi. Una volta entrati hanno visto un uomo che era nel giardino insieme a un'altra persona che si è dimostrato subito insofferente al controllo. Sul posto sono arrivati altri poliziotti e hanno informato l'uomo che sarebbe stato sottoposto a una perquisizione.

A quel punto con la scusa di sistemare il cane, il 56enne è entrato in casa, ha aperto un comodino e afferrato una pistola. Subito dopo si è voltato verso gli equipaggi della polizia tentando di sparare. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo. La pistola aveva il colpo in canna e un caricatore con sei cartucce. Nello stesso comodino è stata trovata un'altra pistola sempre con il colpo in canna senza cartucce.

All'interno della camera dell'altra persona presente è stata trovata una scacciacani con 5 cartucce all'interno e altre due armi storiche con matricole illegibili. Nel soggiorno inoltre gli agenti hanno rinvenuto un arco professionale con 29 frecce e una scatola con 17 cartucce calibro 7,65. L'uomo è stato portato nel commissariato di San Basilio e arrestato. Non è chiaro il movente del gesto.

