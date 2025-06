Barbaresi (Cgil): "Non servono misure spot e retorica ma certezze e diritti"

(Adnkronos) - Quello demografico “è un quadro allarmante e sintomo di una profonda crisi. Servono interventi urgenti strutturali e integrati per ridare speranza al paese. Non bastano annunci, bonus e misure spot. Serve a poco la retorica della famiglia italiana e il ministero della natalità se le misure poi non sono coerenti. Bisogna dare certezza di un reddito sicuro e un lavoro stabile, servono congedi paritari ben retribuiti, certezza di una casa, una rete di welfare". Così Daniela Barbaresi, segretaria confederale Cgil, al convegno 'Demografia, un patto tra generazioni' oggi al Palazzo dell'Informazione, sede di Adnkronos.

“Rischiamo di disperdere l’opportunità fondamentale data dal Pnrr”, continua Barbaresi. Ad esempio “nei tre piani adottati dal governo, infanzia, famiglia e sociale, il tema degli asili nido marginale se non assente”, mentre sul fronte lavoro e salari "non è con bonus e welfare aziendale che si affronta la questione, né rinnovando i contratti certificando un taglio de 10% delle retribuzioni”.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie