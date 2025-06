Lavoro, Pagnoncelli: "Quello tramite agenzia sempre più visto come crescita professionale"

(Adnkronos) - Dall'indagine "emerge l'immagine di un lavoratore che è molto consapevole della realtà del mercato e che in realtà pensa che il lavoro offerto dall'agenzia sia una tappa importante non tanto solo, come avveniva in passato, come un elemento transitorio, ma che può determinare anche l'esito del profilo professionale futuro. C'è una domanda per esempio di formazione che è molto elevata e c'è la consapevolezza che le agenzie per il lavoro offrono un'opportunità nel caso in cui il lavoratore abbia vissuto un'esperienza non positiva nell'azienda di provenienza, ma può essere anche l'avvio di un'esperienza professionale per i più giovani". Così Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, a margine dell'assemblea di Assolavoro, sui risultati emersi dall'indagine condotta per l'associazione sul mercato del lavoro e sul ruolo delle agenzie.

"Quindi per certi versi -continua Pagnoncelli- è molto confortante il fatto che ci sia una crescita del livello di gradimento e le opinioni positive nei confronti delle agenzie per il lavoro sono decisamente prevalenti". Secondo Pagnoncelli, comunque, "c'è ancora un po' di strada da fare, nel senso che non tutti sono a conoscenza del concetto di lavoro somministrato". "È un problema per certi versi terminologico, però è anche necessario probabilmente riempire un po' più di contenuti questa espressione perché è carica di aspettative. Le aspettative che sono sì giustamente di livello retributivo, di stabilità occupazionale, ma anche di crescita professionale. Questo è strettamente collegato al tema della formazione", ha sottolineato.

"Non dimentichiamo -ha continuato Pagnoncelli- che l'aspetto retributivo e la sicurezza sono fortemente correlati a un problema molto italiano. Due giovani su tre, tra i 18 e i 35 anni, vivono ancora in una famiglia d'origine. Questo è un elemento che ha un impatto molto forte sull'economia del Paese e anche sulla demografia del Paese. Quindi il lavoro, come sappiamo, è investito di aspettative crescenti, ma è anche un ambito che sta cambiando profondamente". Pagnoncelli ha quindi sottolineato che "il work-life balance è un tratto decisamente crescente, soprattutto dopo la crisi pandemica e non soltanto per i giovani. Quindi tutta la popolazione aziendale guarda a questo bilanciamento tra la dimensione professionale e la vita personale. Questi sono un po' gli elementi che sono emersi e che credo facciano ben sperare per il futuro, perché rappresentano, per quanto riguarda le agenzie per il lavoro, un'opportunità davvero molto importante per i giovani e non solo", ha concluso.

