Cagliari, Spacciava Sotto Casa: 37enne Arrestata dai Carabinieri con Hashish, Marijuana, Cocaina e un Taser

I Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant'Avendrace, con il supporto della Sezione Radiomobile, hanno arrestato una 37enne cagliaritana già nota alle forze dell'ordine, sorpresa mentre cedeva droga a un giovane acquirente nei pressi della propria abitazione.

La Vendita e il Fermo

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato la donna mentre cedeva un involucro a un diciannovenne del posto. Il tempestivo intervento ha permesso di fermare il giovane acquirente, trovato in possesso di circa 0,9 grammi di Hashish durante la perquisizione personale.

La Perquisizione in Casa

I sospetti hanno spinto i Carabinieri a estendere le verifiche al domicilio della donna, dove hanno scoperto un vero e proprio assortimento di sostanze psicotrope:

102 grammi di Marijuana (di cui 22 grammi già suddivisi in 40 dosi pronte per lo smercio)

(di cui 22 grammi già suddivisi in pronte per lo smercio) 16 grammi di Cocaina ripartiti in due involucri

ripartiti in due involucri 7 grammi di Hashish confezionati in nove dosi

Il Materiale Sequestrato

Oltre al consistente quantitativo di droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato:

oltre 1.700 euro in banconote di vario taglio (provento dell'attività illecita)

in banconote di vario taglio (provento dell'attività illecita) un bilancino di precisione

materiale vario per il confezionamento

un taser

L'Arresto e i Domiciliari

Ricostruita la vicenda, la 37enne è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida.

L'operazione conferma l'impegno dell'Arma nel contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.