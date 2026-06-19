I Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant'Avendrace, con il supporto della Sezione Radiomobile, hanno arrestato una 37enne cagliaritana già nota alle forze dell'ordine, sorpresa mentre cedeva droga a un giovane acquirente nei pressi della propria abitazione.
La Vendita e il Fermo
Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato la donna mentre cedeva un involucro a un diciannovenne del posto. Il tempestivo intervento ha permesso di fermare il giovane acquirente, trovato in possesso di circa 0,9 grammi di Hashish durante la perquisizione personale.
La Perquisizione in Casa
I sospetti hanno spinto i Carabinieri a estendere le verifiche al domicilio della donna, dove hanno scoperto un vero e proprio assortimento di sostanze psicotrope:
- 102 grammi di Marijuana (di cui 22 grammi già suddivisi in 40 dosi pronte per lo smercio)
- 16 grammi di Cocaina ripartiti in due involucri
- 7 grammi di Hashish confezionati in nove dosi
Il Materiale Sequestrato
Oltre al consistente quantitativo di droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato:
- oltre 1.700 euro in banconote di vario taglio (provento dell'attività illecita)
- un bilancino di precisione
- materiale vario per il confezionamento
- un taser
L'Arresto e i Domiciliari
Ricostruita la vicenda, la 37enne è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida.
L'operazione conferma l'impegno dell'Arma nel contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.