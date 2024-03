Cagliari

Era già noto alle forze dell’ordine per lo stesso reato

É finito agli arresti in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti, un cittadino gambiano di 25 anni che ha venduto una dose da cinque grammi di hashish a un uomo di cittadinanza pakistana, per 50 euro.

Lo scambio è stato notato dagli agenti della Polizia di Stato, durante un appostamento in piazza del Carmine, a Cagliari.

Il venticinquenne, già