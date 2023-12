Spaccano la vetrina di una pizzeria per rubare la cassa: uno arrestato, l’altro scappa

Cagliari

La polizia li ha sorpresi davanti al locale, in momenti diversi

Spacca la vetrina di una pizzeria in centro a Cagliari ma viene sorpreso dai poliziotti mentre cerca di afferrare il registratore di cassa, attraverso il buco: dopo una breve fuga è stato arrestato.

Ma quando sono tornati al locale, gli agenti hanno trovato un secondo ladro, che oltre alla cassa aveva preso di mira un modem. L’uomo in questo caso è riuscito a scappare lungo il cantiere di via Roma, ma ha abbandonato la refurtiva, che è stata recuperata da un poliziotto.

È successo tutto la notte di venerdì, intorno alle 2,30. Dopo una segnalazione al 112, una pattuglia della Volante è intervenuta in via dei Mille. Appena ha visto i poliziotti, il ladro trovato davanti al locale ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dopo qualche centinaio di metri, in via Roma.

Subito dopo gli agenti sono tornati indietro e hanno sorpreso il complice dell’arrestato. Per terra davanti alla pizzeria sono stati sequestrati alcuni attrezzi utilizzati per sollevare la serranda e infrangere la vetrata.

Il ladro bloccato (un uomo di 38 anni) è stato condotto in Questura e arrestato per furto aggravato in concorso. Ieri mattina il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto.

