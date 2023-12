Che paura i botti di Capodanno! Qualche consiglio per aiutare gli amici a quattro zampe

Oristano

Un intervento dell’Organizzazione internazionale protezione animali

Gli umani non riescono a farne a meno, ma i botti di Capodanno sono un problema per gli animali. Tra scoppi e boati, cani e gatti ogni anno vivono delle ore di ansia e terrore: alcuni scappano, si feriscono, si perdono o rischiano di essere investiti; i più anziani o cardiopatici possono morire d’infarto. Per questo l’Organizzazione internazionale protezione animali ha realizzato un decalogo, che può far vivere la notte di San Silvestro in sicurezza agli amici a quattro zampe.

Per prima cosa l’Oipa consiglia di tenere gli animali il più possibile lontano dai festeggiamenti e dai luoghi in cui vengono esplosi i botti. Meglio evitare di lasciarli soli, stare loro vicini, distrarli con tranquillità, scongiurando reazioni incontrollate e ferimenti.

Meglio non lasciare gli amici a quattro zampe in giardino: accoglieteli in casa o in un luogo protetto, dal quale non possano fuggire se spaventati. È bene tenere il volume della radio o della televisione un po’ più alto, per coprire almeno in parte i rumori esterni, e chiudere le finestre e le persiane.

Facendo qualche strappo alle regole abituali, lasciare che si rifugino dove preferiscono, anche se di tratta di luoghi a loro vietati. Se non si possono evitare, durante le passeggiate è bene tenere gli animali al guinzaglio, evitando di liberarli nelle aree a loro riservate.

In caso di necessità, meglio consultare un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di prescrivere una terapia di supporto. Bando comunque alla somministrazione fai da te di tranquillanti: alcuni fra l’altro sono controindicati, perché aumentano lo stato di paura.

Anche festeggiare il Capodanno in località tranquille può essere una soluzione valida. Chi rimane nei centri urbani, può appellarsi al proprio Comune affinché emetta un’ordinanza anti-botti, sensibilizzando l’opinione pubblica sulla dannosità per gli animali domestici e selvatici. Nei giorni scorsi il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, ad esempio, ha firmato un’ordinanza che vieta i botti, dal 29 dicembre e fino alla mezzanotte del 6 gennaio.

Anche la fauna selvatica non è immune dalla minaccia: spesso il frastuono e le luci improvvise possono disorientare gli animali, con conseguenze gravi. Un altro problema è dato dalle lanterne cinesi, che sempre più spesso vengono liberate nel cielo, facendo crescere il rischio di incendi.

“L’inizio del nuovo anno dovrebbe essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia per gli animali che vivono con noi”, ha concluso il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. “Allo stesso tempo, facciamo appello alle forze dell’ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e indirette, di una condotta irresponsabile da parte di chi maneggia i petardi”.

Sabato, 30 dicembre 2023