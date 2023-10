Sospettato di un furto al market aveva nascosto, invece, 72 chilogrammi di marijuana: arrestato

Cagliari

Recuperati dai carabinieri in un casolare

Sono andati ad eseguire una perquisizione per un furto in un supermercato, ma hanno trovato, invece, 72 chilogrammi di marijuana. La canapa da droga, consistente in buona parte in infiorescenze essiccate, custodite in sei sacchi di carta, era nascosta in un casolare nelle campagne di Pimentel. L’edificio è nelle disponibilità di un trentaseienne, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, che è stato dichiarato in arresto in flagranza per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo si era anche organizzato con un generatore di aria calda collegato a una bombola di GPL, con quattro sistemi di ventilazione, un impianto di irrigazione a goccia con temporizzatore e attrezzatura varia per la coltivazione.

La marijuana è stata sequestrata, trasferita in un idoneo locale, in attesa delle analisi che verranno svolte dai Carabinieri del RIS di Cagliari e della successiva distruzione, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Il disoccupato, dopo le operazioni di rito in caserma, è stato riaccompagnato a casa, dove dovrà permanere agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni del giudice.

A casa sua i militari della stazione di Samatzai si erano presentati, insieme ai colleghi della Compagnia di Sanluri, dopo un’attività investigativa e una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, relativamente proprio a un furto in un market avvenuto a Pimentel lo scorso 2 settembre.

I carabinieri hanno eseguito accertamenti vari tramite escussioni testimoniali, analisi di videosorveglianze, individuazioni fotografiche: sono emersi chiari indizi di responsabilità nei confronti del disoccupato, quale autore del furto. Da qui, su incarico della stessa Procura della Repubblica, la perquisizione personale e locale. Le operazioni eseguite nell’abitazione dell’uomo, però, hanno dato esito negativo, ma sono state poi estese ad un casolare campestre dell’uomo. Qui la sorpresa: c’erano i 72 chilogrammi di marijuana.

Martedì, 31 ottobre 2023