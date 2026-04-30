Sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, Fratelli d'Italia primo partito ma centrosinistra avanti

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia primo partito, ma il centrosinistra è in vantaggio sul centrodestra. E' il quadro del sondaggio Emg per il Tg 3 Linea Notte diretto da Pierluca Terzulli con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi. Fratelli d'Italia si attesta al 27,2%, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha un vantaggio ampio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che vale il 21,7%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte raggiunge il 13%. Forza Italia è all'8,2%, la Lega all'8% mentre Alleanza Verdi e Sinistra ottiene il 6,3%. Segue Futuro Nazionale di Roberto Vannacci con il 3,2% davanti a Italia Viva al 2,8%, Azione al 2,5%, Noi Moderati all'1,5%. Per quanto riguarda le coalizioni, il campo progressista cresce dello 0,7% e arriva al 45,6%. Il centrodestra rimane fermo al 45% e subisce il sorpasso.

Il sondaggio rileva anche il gradimento per il governo. Il 63% dà un giudizio negativo contro il 37% che si esprime in modo positivo. Nello specifico il 41% non ha per nulla fiducia nel governo, poca il 22%, il 27% ne ha abbastanza mentre il 10% dichiara di averne molta.

Capitolo Donald Trump, dagli italiani arriva una bocciatura: il 61% non ha fiducia nel tycoon. I giudizi positivi si fermano al 22%. Tra quelli negativi il 49% non ha alcuna fiducia nel presidente Usa, il 12% poca. Mentre tra i positivi il 21% ha abbastanza fiducia e solo l'1% dice di averne molta.