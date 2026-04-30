Sancito a Perugia un patto tra Regioni, governate dal
centrosinistra, in tema di cultura.
All'incontro dal titolo "La cultura,
nonostante", organizzato dal Gruppo consiliare del Pd in Assemblea
legislativa dell'Umbria, tra gli altri è intervenuto Matteo Orfini,
esponente della commissione Cultura della Camera.
Per stringere la sinergia, nel chiostro esterno
della Casa dell'Associazionismo di Perugia erano presenti gli
assessori regionali alla Cultura dell'Emilia-Romagna Gessica
Allegni, della Toscana Cristina Manetti e il vicepresidente della
Regione Umbria Tommaso Bori, con delega alle politiche culturali,
mentre da remoto sono intervenuti quelli della Campania Onofrio
Cutaia, della Puglia Silvia Miglietta e della Sardegna Ilaria
Portas.
Assessori che già nel luglio scorso si erano
ritrovati uniti contro i tagli alla cultura, con un percorso che è
andato poi avanti fino ad arrivare ad una piattaforma comune e ora
ad un primo documento condiviso che sarà sottoposto anche alla
commissione Cultura della conferenza Stato-Regioni.
In un contesto nazionale e internazionale in cui
la cultura "si trova a dover pagare anche il costo delle guerre,
con tagli e continui svilimenti", il Partito democratico, come è
stato sottolineato ad inizio incontro, vuole ripartire dalla
cultura, "dalla sua importanza e dalle buone pratiche messe in
campo dalle amministrazioni progressiste delle regioni che vengono
governate dal centrosinistra".
"Buone pratiche" e attività culturali che le sei
Regioni (Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna,
Toscana) hanno quindi deciso di far dialogare, al fine di costruire
una rete nazionale e una sinergia sempre più strutturata.
"La cultura nel nostro Paese - ha affermato
Orfini - può essere un grande asse di sviluppo, però bisogna
crederci non solo con finanziamenti ma anche con politiche adeguate
che tutelino lavoratori e lavoratrici della cultura e che aiutino
la sua diffusione....
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