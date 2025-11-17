E' stato un 2025 che ha visto l'implementazione di progetti - per un valore complessivo di circa 60 mila euro, toccando diverse aree di intervento - quello dell’Associazione no profit “Bea a Colori” che ha dicembre festeggerà il suo quinto anno di attività. Nata da una grande perdital'associazione ha come missione il sostegno e la promozione di iniziative di utilità sociale, socioassistenziali, sociosanitarie e sanitarie, attraverso progetti rivolti a ragazzi, famiglie e alla ricerca scientifica. In questi anni sono stati realizzati 21 progetti, costruendo collaborazioni con ospedali, associazioni e fondazioni, sia italiane che internazionali.

Grazie al contributo di numerosi partner (fra cui Codere Italia, Gruppo Lottomatica e Novasistemi) nel 2025 l’Associazione - diventata Centro di Formazione BLSD - ha seguito progetti come 'Ricoloriamo una vita' che ha permesso di donare un defibrillatore al quartiere Certosa, oppure - in collaborazione con il Consultorio Anthera - 'Terapia Sospesa', a sostegno di ragazzi in condizione di fragilità mentale e fisica.Ma un sostegno è andato anche a favore del progetto “Taxi Clown va dove ti porta il cuore” dell’Associazione Clownterapia Paciok o anche - con il Centro Antiviolenza Iside - la copertura per 12 mesidel costo dell’affitto di un piccolo appartamento per una donna e i suoi figli. Questo supporto ha permesso alla signora di investire nella propria formazione, conseguire la licenza media e accedere ai corsi per Operatore Socio-Sanitario: un passo fondamentale verso l’autonomia economica e la costruzione di un futuro indipendente. A novembre è stata donata una macchinina elettrica alla Fondazione Gabriele Monasterio, polo d’eccellenza cardiologica, per accompagnare i piccoli pazienti dalla loro camera alla sala operatoria con un sorriso.

Per il 2026 - in cui ha programmato di realizzare progetti per circa 90 mila euro - Bea a Colori confermerà il sostegno a lungo termine al Consultorio Anthera, alla Cooperativa Iside e alla Onlus Emergenza Sorrisi, oltre a rinnovare il supporto a WeAfrica per realizzare un secondo pozzo d’acqua in Burkina Faso e a offrire un contributo concreto all’Associazione Salvamamme. Nel 2026, infine, Bea a Colori volerà in Brasile dove getterà le fondamenta per la costruzione di un asilo nido a Salvador de Bahia, in collaborazione con l’Associazione dei residenti del Complesso Santa Luzia. Il progetto si inserisce nel contesto della Scuola Comunitaria Luiza Mahin, nata nel 1990 per offrire uno spazio sicuro dove le madri potessero lasciare i propri figli. Attualmente la scuola accoglie 275 bambini. Con il sostegno alla costruzione dell’asilo nido, Bea a Colori vuole offrire a 70 bambini un luogo protetto, con personale specializzato, dove crescere serenamente e gettare le basi per formare cittadini consapevoli e capaci di lottare per i propri diritti.