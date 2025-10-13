Siparietto Erdogan-Meloni: "Smetti di fumare", "Lo so..."

(Adnkronos) - Siparietto a margine del vertice di Sharm el-Sheikh tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "L'ho vista scendere dall'aereo, siamo arrivati insieme. Tutto bene?", esordisce la presidente del Consiglio nel video diffuso sui social dall'agenzia di stampa turca İhlas Haber Ajansı. "Sta benissimo", dice Erdogan rivolgendosi alla premier italiana, invitandola a smettere di fumare: "Devo farla smettere di fumare", traduce l'interprete. "Lo so, lo so. Non voglio uccidere qualcuno", replica Meloni ridendo, mentre accanto a lei Emmanuel Macron assiste divertito alla scena.