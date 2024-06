Sintomi, rischi e nuovo vaccino disponibile

Alla Asl 5 di Oristano al via la vaccinazione per la Dengue. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, in campo anche per prevenire il contagio dal nuovo virus tramesso dalla zanzara. Il vaccino ha un costo a carico dell’utente, che può contattare il Dipartimento di Igiene e Prevenzione per sottoporsi alla stessa vaccinazione. Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. “Una malattia simile alla West Nile, ma molto più grave come patologia – ha spiegato la dottoressa Marras – è provocata da una zanzara diversa rispetto a quella, che funge da vettore

