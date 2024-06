Guasto Segnalazioni da diverse parti della città. Operai e tecnici al lavoro

Il centro commerciale di Oristano al buio

Oristano

Segnalazioni da diverse parti della città. Operai e tecnici al lavoro

Gravi disagi a Oristano per un black out che si è verificato questa mattina nella zona di Sa Rodia e in quella del Centro commerciale Porta Nuova. Diverse le segnalazioni dalle zone della città coinvolte: ascensori bloccati, impianti d’allarme in tilt, attività economiche che si sono trovate a gestire situazioni di emergenza.

La situazione più grave al centro commerciale Porta Nuova dove in tarda mattinata gli esercizi commerciali hanno dovuto abbassare le saracinesche, perdendo quasi una giornata di lavoro, perlato festivo, quindi con una maggiore presenza di utenza. L’unico negozio ancora aperto dei 40 presenti nella struttura è il supermercato Conad Superstore, alimentato da un gruppo elettrogeno autonomo.

Domenica, 2 giugno 2024