(Adnkronos) - Jannik Sinner ha battuto Daniel Elahi Galan all'esordio di Cincinnati. Il tennista azzurro è sceso in campo oggi, sabato 9 agosto, nel secondo turno del Masters 1000 americano superando il colombiano in due set con un netto 6-1, 6-1, volando così al terzo turno del torneo, a cui arriva da campione in carica.
Jannik Sinner sfiderà, al terzo turno del torneo di Cincinnati, uno tra l'argentino Sebastian Baez e il canadese Gabriel Diallo.
