Sinner trionfa e Laila... lo abbraccia: la festa di Jannik dopo la vittoria delle Atp Finals
Jannik Sinner domina a Torino e vince le Atp Finals per il secondo anno consecutivo. Il fuoriclasse azzurro ha conquistato il Torneo dei maestri come fatto l'anno scorso, al termine di una battaglia di due ore e 15 minuti contro Carlos Alcaraz. Jannik ha chiuso 7-6 7-5, mettendo in cassaforte la sfida al primo match point. Poi, la festa. L'azzurro si è gettato a terra dopo aver agguantato il trionfo, come visto in occasione della prima vittoria agli Australian Open del 2024. Jannik ha festeggiato quindi con il suo angolo e ha abbracciato la fidanzata Laila Hasanovic, che lo ha supportato per tutta la settimana piemontese. In seguito, gli abbracci sentitissimi con coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Per una festa tutta in famiglia.
