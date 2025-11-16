Atp Finals, finalissima Sinner-Alcaraz 7-6 - Il match in diretta

Jannik Sinner vince il primi set per 7-6 (7-4) al tie-break nella finale delle Atp Finals a Torino contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Dove vedere Sinner-Alcaraz? Il match è visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv.

Fin qui i precedenti raccontano un 10-5 per Alcaraz. Sinner quest'anno ha battuto lo spagnolo nella finale di Wimbledon, perdendo all'ultimo atto agli Internazionali di Roma, al Roland Garros, a Cincinnati e agli Us Open.