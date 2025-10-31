Sinner-Shelton nei quarti a Parigi: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo. Oggi, venerdì 31 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Jannik è reduce dal successo agile contro Francisco Cerundolo, mentre l'americano (numero 6 del ranking Atp) arriva dalla vittoria contro Rublev. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.

La sfida tra Sinner e Shelton è in programma oggi sul Court Central non prima delle ore 19. Sono sette i precedenti tra i due e il parziale è di 6-1 per Sinner, che ha vinto l'ultima sfida ai quarti di Wimbledon.

Sinner-Shelton sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.