(Adnkronos) - Jannik Sinner si rilassa prima del suo debutto a Wimbledon... guardando la Formula 1. Il numero 1 del mondo ha condiviso su Instagram una storia in cui si mostra di spalle davanti a un televisore mentre segue con attenzione le qualifiche del Gran Premio d'Austria di Formula 1, andate in scena oggi alle 16.

Non è la prima volta che il tennista azzurro manifesta la sua passione per la Formula 1, nata fin da bambino grazie al padre e al nonno. Una passione che negli anni non ha mai abbandonato, ma lo ha trasformato in un interesse professionale tanto da venire nominato alla fine del 2023 'Amico della F1' per ricoprire il ruolo di ambasciatore globale della competizione automobilistica.

Questa volta, Sinner è stato ripreso mentre esulta nel giro record di Charles Leclerc che si è piazzato secondo, preceduto da George Russell al volante della Mercedes.