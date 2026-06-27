Diciotto corpi umani, uomini e donne, giacciono ammassati a terra, indistinguibili, ricoperti da pelli ovine. Non esistono più identità individuali: il corpo diventa gregge, massa biologica, organismo vulnerabile sottoposto a una decisione esterna. E' la scenografia della nuova performance 'Epidemia de su profittu' di Nicola Mette, artista sardo noto per le sue azioni provocatorie di denuncia., in programma il 2 luglio a Ottana.
"Le pelli - racconta Mette - richiamano la
tradizione dei Boes e Merdules, ma ogni dimensione rituale viene
sospesa. Non è una rappresentazione folklorica, ma l'immagine di
una comunità che perde forma, di una vita ridotta a elemento da
contenere, controllare e infine eliminare. La performance - spiega
l'ideatore - nasce dalla riflessione sulle epidemie animali
contemporanee, dalla lingua blu alla dermatite nodulare bovina.
Quest'ultima, descritta per la prima volta in
Africa nel 1929 e successivamente diffusasi in diverse aree del
mondo fino a raggiungere l'Europa, diventa il simbolo di una
fragilità globale: i virus attraversano confini geografici e
mettono in discussione il rapporto tra uomo, animale e
ambiente".
La scelta di Ottana non è casuale. "Questo
territorio - sottolinea Mette - porta inscritte le tracce di una
lunga storia industriale: un luogo segnato dalla presenza del polo
chimico e dalle conseguenze lasciate da un modello produttivo che
ha profondamente trasformato il paesaggio e la comunità. Oggi lo
stesso territorio è attraversato da nuove trasformazioni e nuove
infrastrutture energetiche. Ciò che cambia sono le forme, ma rimane
una domanda centrale: quale rapporto vogliamo costruire tra
sviluppo, territorio e vita? I corpi in scena - chiarisce il
performer - non rappresentano soltanto animali abbattuti. Sono
comunità vulnerabili, territori feriti, memorie che rischiano di
essere sommerse".
Non solo Sardegna. Nicola Mette porterà in
Calabria 10 fotografie...