(Adnkronos) - Jannik Sinner avanti 2 set a zero contro Lorenzo Musetti nei quarti di finale degli US Open. Il numero 1 del mondo comanda nel derby con lo score di 6-1, 6-4 contro il toscano, testa di serie numero 10 del torneo. Chi vince, affronta in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime.
Sinner-Musetti, come tutte le partite degli Us Open 2025, viene trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.
