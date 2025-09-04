Sinner-Musetti 6-1, 6-4, 6-2 - Rivivi il derby azzurro ai quarti degli Us Open

(Adnkronos) - Jannik Sinner batte anche Lorenzo Musetti e vola in semifinale agli Us Open. Oggi, giovedì 4 settembre, l'azzurro ha vinto 6-1, 6-4, 6-2 il derby contro il toscano, numero 10 del ranking. Il numero 1 del mondo affronterà in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime.

SEGUI IL MATCH IN DIRETTA

Sinner-Musetti, come tutte le partite degli Us Open 2025, è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

