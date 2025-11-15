Un tifoso speciale per la semifinale delle Atp Finals . Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur , a guardare il fuoriclasse azzurro c'era anche Luciano Ligabue . Un ospite d'eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte dal maxischermo dell'impianto, che lo ha riempito di applausi. Non solo. Durante una delle inquadrature, è partita "Urlando contro il cielo", successo generazionale di Ligabue , che ha risposto al pubblico con un sorriso.

Al termine del match vinto da Sinner, Luciano è stato poi accompagnato nella pancia della Inalpi Arena, per incontrare proprio Sinner. E qui ecco i sorrisi, una pacca sulla spalla e una chiacchierata durata qualche minuto. Curiosità: Ligabue porta bene a Sinner, visto che in estate era stato a Londra per vedere da vicino il fuoriclasse azzurro a Wimbledon. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Ligabue ha detto: "Mentre ero lì pensavo al fatto che questo ragazzo di 24 anni comunque era lì nudo, esposto a tutto il mondo. Sotto la pressione di un evento che poteva essere storico sia per il tennis che per lo sport italiano. E soprattutto per lui, perché era comunque la realizzazione del sogno di qualsiasi bambino che giocasse a tennis".