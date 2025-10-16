Sinner-Djokovic 6-4, oggi la semifinale del Six Kings Slam - Il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner vince per 6-4 il primo set nella semifinale del Six Kings Slam contro Novak Djokovic. Oggi, giovedì 16 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta il serbo nella semifinale del ricchissimo torneo arabo, dopo il successo ai quarti contro Stefanos Tsitsipas. Djokovic, ex numero uno del mondo, comincia la sua avventura dal penultimo atto del torneo in virtù del maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, vittorioso in 2 set contro lo statunitense Taylor Fritz nella semifinale d'apertura, è il primo finalista.

Sinner-Djokovic, come tutte le partite del Six Kings Slam, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Netflix