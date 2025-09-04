Sinner-Auger-Aliassime domani agli Us Open: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Dopo il derby azzurro vinto contro Lorenzo Musetti, Jannik Sinner torna in campo agli Us Open. Domani, venerdì 5 settembre, il numero uno del ranking Atp affronterà Felix Auger-Aliassime - in diretta tv e streaming - nella semifinale dello Slam che si svolge nella notte italiana tra venerdì e sabato. Il canadese, testa di serie numero 25, ha battuto nei quarti l'australiano Alex De Minaur, numero 8 del tabellone. Ecco orario del match, precedenti e dove vederlo in tv e streaming.

La semifinale degli Us Open tra Sinner e Auger-Aliassime si giocherà nella sessione serale di New York. Si comincia alle 19 locali, l'1 della notte in Italia tra venerdì e sabato. L'altra semifinale, tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, andrà in scena attorno alle 15 ora locale, le 21 in Italia. Organizzatori e tv, quindi, hanno preferito collocale Sinner nella prima serata americana. Un disagio per i telespettatori italiani, un 'bonus' per l'azzurro che avrà qualche ora in più per recuperare dopo il derby con Musetti.

Tre i precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime, con un parziale di 2-1 per il canadese. L'ultimo confronto, poche settimane fa, è stato vinto da Jannik ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati.

Sinner-Auger-Aliassime, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

