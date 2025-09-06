Sinner-Alcaraz, domani finale US Open con Trump superstar

(Adnkronos) - Donald Trump 'in finale agli US Open' con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che domani 7 settembre si affrontano nella finale dello Slam americano. Il presidente degli Stati Uniti sarà lo spettatore d'eccezione del match che, in diretta tv e streaming, assegnerà il titolo a New York. La presenza del numero 1 della Casa Bianca è un evento da cerchiare in rosso. Un presidente non entra a Flushing Meadows da oltre 20 anni e Trump non mette piede nell'impianto da un decennio. Tutto questo ai giocatori interessa ma fino ad un certo punto. "Ci sono tante persone importanti qui, noi giocatori lo percepiamo e siamo ancora più orgogliosi di essere in campo. Vuol dire che il tennis è importante, ci farà piacere", dice Sinner archiviando la domanda in conferenza stampa.

Alcaraz è un po' più loquace. "E' un privilegio per il torneo avere un presidente che sostiene l'evento e sostiene il tennis. Io, sarò sincerò, cercherò di non pensare alla sua presenza", dice. "Non voglio essere teso per questo motivo, credo però che sia una gran cosa avere il presidente in tribuna per un match di tennis", aggiunge lo spagnolo.

Per Trump sarà un ritorno a Flushing Meadows dopo dieci anni di assenza. L'ultima apparizione risale a settembre 2015, quando fu accolto dai 'buu' del pubblico durante il quarti di finale, poco dopo l'avvio della sua campagna per le presidenziali del 2016. In passato, la Trump Organization disponeva di una suite privata all'Arthur Ashe Stadium, sospesa però nel 2017, durante il primo anno del suo mandato. Proprio in quegli anni si stava consumando la "rottura" tra il tycoon e la sua città natale, con il trasferimento definitivo da New York a Mar-a-Lago, in Florida, ufficializzato nel 2019.

Dall’inizio del suo secondo mandato, Trump sta provando a rendere lo sport sempre più centrale nella sua agenda pubblica, partecipando a diversi eventi con grande richiamo di pubblico. Ha assistito al Super Bowl a New Orleans, alla Daytona 500 in Florida, a incontri Ufc a Miami e Newark, ai campionati Ncaa di wrestling a Philadelphia e alla finale del Fifa Club World Cup a East Rutherford, nel New Jersey. L'ultimo leader americano ad assistere dal vivo a una finale degli Us Open era stato Bill Clinton nel 2000, mentre nel 2023 Barack Obama aveva presenziato alla partita inaugurale del torneo assieme alla moglie Michelle.

