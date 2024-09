Sinnai celebra i Santi Cosma e Damiano: un mix di tradizione e spettacolo

Il paese di Sinnai si prepara a vivere giornate di intensa devozione e festa in occasione dei festeggiamenti dedicati ai Santi Cosma e Damiano, dal 25 al 29 settembre 2024. Come da tradizione, il programma unisce il sacro e il profano, offrendo una varietà di eventi religiosi e civili che coinvolgeranno l'intera comunità, con momenti di riflessione e preghiera, ma anche spettacoli musicali e intrattenimento per tutte le età.

Programma Religioso: tra devozione e tradizione

I festeggiamenti prenderanno il via giovedì 26 settembre con la Santa Messa delle ore 10:00 nella chiesa di San Cosimo, una celebrazione speciale dedicata a medici, infermieri, operatori sociosanitari e associazioni di volontariato, che hanno avuto un ruolo cruciale nella cura dei più fragili. In serata, alle ore 19:00, il coro Serpeddì di Sinnai accompagnerà la Messa solenne, creando un’atmosfera di profonda spiritualità.

Venerdì 27 settembre sarà dedicato ai soci defunti, con una Messa in loro memoria alle ore 19:00, preceduta alle 10:00 dal Santo Rosario. Nel corso della giornata, dalle 8:00 alle 12:00, sarà possibile donare sangue presso l'autoemoteca dell’AVIS, che sosterà nel piazzale della chiesa di San Cosimo.

Sabato 28 settembre, alle 16:00, un toccante momento di preghiera sarà rivolto agli ammalati e agli anziani, con una Messa speciale dedicata a loro e a coloro che li assistono. Il giorno successivo, domenica 29 settembre, la processione con i simulacri dei Santi Cosma e Damiano attraverserà le vie del paese, accompagnata dalla Banda Musicale "Giuseppe Verdi". Al termine della processione, la Benedizione Eucaristica concluderà i festeggiamenti religiosi.

Programma Civile: musica, spettacoli e degustazioni

Accanto agli eventi religiosi, non mancherà il divertimento. Il programma civile prevede serate musicali, degustazioni e spettacoli che sapranno soddisfare tutti i gusti. Giovedì 26 settembre sarà la serata dei nostalgici degli anni '90: dopo una degustazione di fave bollite alle ore 20:00, Dj Martello farà ballare i presenti con una selezione musicale che riporterà alla mente i successi di quel decennio.

Venerdì 27 settembre si entrerà nel vivo dei festeggiamenti con una gustosa cena a base di malloreddus alla campidanese e salsiccia arrosto, seguita alle ore 22:00 dallo spettacolo del gruppo "Tieni il Tempo", una cover band che riproporrà i più grandi successi degli 883, per un tuffo nel passato musicale italiano.

Sabato 28 settembre sarà una giornata all’insegna del divertimento per i più piccoli: alle 17:00, la Compagnia Teatrale "La Baby Fun" di Giuseppe Angioy animerà il pomeriggio con la partecipazione di Spiderman Casteddu, Minny e Puffetta. A conclusione dell’evento, i bambini saranno accolti con un Nutella Party e popcorn. In serata, dopo una degustazione di carne di vitello arrosto alle 20:00, Benito Urgu salirà sul palco con il suo show comico, garantendo risate e divertimento per tutti.

La conclusione dei festeggiamenti sarà affidata allo spettacolo pirotecnico della ditta "Contini Angela Maria" di Serdiana, previsto per domenica 29 settembre alle 20:30, che illuminerà il cielo di Sinnai con colori e suoni suggestivi.

Un appuntamento imperdibile per la comunità

I festeggiamenti dei Santi Cosma e Damiano a Sinnai rappresentano un appuntamento imperdibile per la comunità e i visitatori, un’occasione per rinnovare la devozione e vivere momenti di convivialità e gioia. Tra tradizione e divertimento, la festa promette di regalare emozioni e ricordi indimenticabili.

