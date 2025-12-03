Con oltre 300 partecipanti, 4 relatori vip e più di 30 speaker impegnati tra tavole rotonde, interventi sul palco principale e nel second stage, Sinergie 2025 conferma la sua centralità nel panorama professionale del real estate italiano. Il tema “Visione” ha guidato un confronto che ha intrecciato demografia, trasformazioni urbane, qualità dello stock immobiliare ed evoluzione del metodo di lavoro delle agenzie.

Francesco Billari, demografo e rettore della Bocconi, ha offerto una lettura puntuale delle dinamiche demografiche che incidono su domanda abitativa e servizi. Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari, ha analizzato i mercati europei e italiano, evidenziando la crescente importanza di un’offerta adeguata alla domanda e della sua accessibilità. Roberta Marcenaro Lyon, fondatrice di Imark, ha portato un punto di vista internazionale che lega design, infrastrutture e posizionamento culturale dei territori. Fabrizio Segalerba, presidente nazionale Fiaip, ha sottolineato come l'agente immobiliare sia un presidio di legalità, una tutela all'interno del mercato immobiliare che porta valore e competenze.

“Sinergie è un contesto esigente, pensato per un confronto reale tra aziende e professionisti” ha dichiarato Gerardo Paterna, organizzatore dell’evento. “Il nostro è un palco impegnativo e chi lo ha calcato aveva un messaggio chiaro da condividere col mercato. La visione nasce così, dalla responsabilità di ciò che facciamo ogni giorno e da una comunità che si riconosce in una direzione condivisa.”

Durante la giornata è stato presentato in anteprima Manifesto, la nuova community dedicata agli agenti immobiliari. Il progetto nasce grazie alla collaborazione di cinque promotori: Ilaria Profumi, fractional executive e consulente strategica, Rudy Bandiera, content creator e divulgatore digitale,

Carla Migliardi, Ceo Sinergie Edizioni, Riccardo Scandellari, consulente di comunicazione e personal branding strategist e Gerardo Paterna, divulgatore e imprenditore nel settore immobiliare. Manifesto si fonda su nove valori guida: merito, ambizione, network, innovazione, fiducia, eccellenza, selezione, trasparenza, opportunità. La natura del progetto non è di rete commerciale, ma di ecosistema di alleanze - professionisti e aziende - che unisce persone con valori comuni e volontà di costruire un orientamento condiviso per il settore. La roadmap completa sarà resa pubblica in un evento live organizzato per il 29 gennaio 2026 (www.manifesto.re/partecipa).