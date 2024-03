Oristano

Slp Cisl, Slc Cgil e UilPoste lanciano l’allarme

Mobilitazione dei sindacati contro la privatizzazione del 29,26% di Poste Italiane in mano al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La vendita delle quote – secondo Slp Cisl, Slc Cgil e UilPoste Sardegna – “rischia di portare alla chiusura di decine di uffici postali nelle piccole comunità dell’isola, privando i residenti dei servizi essenziali di comunicazione e di supporto finanziario che da sempre Poste ha erogato e garantito per tutti e, allo stesso tempo, impoverendo il tessuto sociale ed economico già in affanno della nostra regione”.

È quanto denunciano in una nota congiunta il segretario dei lavoratori postali della Cisl, Bruno Brandano, Gianna Cossu della Slc Cgil e Alessandro Perra, segretario generale della Uil-Poste sarda. La privatizzazione di Poste Italiane è prevista in più fasi e in mano pubblica resterà comunque una quota non inferiore al 35%.

Brandano, Cossu e Perra ritengono la vendita delle quote di Poste in mano al Mef “una decisione avventata da parte del Governo nazionale, perché mette a repentaglio la coesione sociale e l’accesso ai servizi di base per migliaia di cittadini sardi. Con i 3 miliardi di euro che si ricaverebbero con la